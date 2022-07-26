«Після кожного підірваного на окупованій території мосту чи колії я краще засинаю» – екскомандувач ССО ЗСУ

На нині окупованій Херсонщині українські партизани підривають авто колаборантів, допомагають ЗСУ влучати по російських складах та базах, розклеюють листівки з попередженнями для гауляйтерів і зрадників, записують відеозвернення до окупантів, роблять подібні «інсталяції».

Чим активніші Збройні сили України в контрнаступальних діях у Херсонській області, тим міцніше по тилах противника б'є Рух опору. Останнім часом на вулицях обласного центру побільшало української символіки. Почастішали дії як насильницького, так і ненасильницького характеру, повідомляє Центр національного спротиву.

Утім, не тільки окуповані райони українського півдня та сходу є важливими в діяльності Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України. «Іще один загрозливий напрямок – північний», – розповів Радіо Свобода екскомандувач ССО генерал-майор Григорій Галаган (з цієї посади президент його звільнив попереднього дня, 25 липня, інтерв’ю було записане до звільнення. Як повідомив президент України, Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і «з метою оновлення Служби безпеки України»​ призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ).

– Унікальність війни в нинішній фазі, мабуть, у тім, що ми обороняємось на майже 270 градусів.

Понад 2 тисячі кілометрів – куди не кинься, або ворог, або той, хто ворога підтримує. Тому Сили спеціальних операцій присутні зараз усюди. ССО курують Рух опору, проводять інформаційно-психологічні операції.

Ну і без бойової роботи теж ніяк – її ми називаємо «кінетичними діями».

– Підрив мосту – це, виходить, кінетика, так? А як оцінити ефективність тієї або іншої інформаційно-психологічної операції?

– Така кінетика, що після кожних підірваних на окупованих територіях колії чи мосту я краще засинаю.

Коли противник здається в полон цілими підрозділами – це успіх

Стосовно ІПСО (інформаційно-психологічних операцій – ред.), їх ми проводимо на багатьох рівнях. Коли противник здається в полон цілими підрозділами, коли російські матері мітингують, відмовляючись посилати синів на війну, – це успіх.

Тут справа навіть не в операціях інформаційних або психологічних. Інколи достатньо просто донести правду тим, хто позбавлений доступу до іншої інформації, крім тієї брехні й пропаганди, що ллються з екранів російських телевізорів.

Наше завдання – зламати ворога в будь-який спосіб. Зламаємо – переможемо.

– Закон «Про основи національного спротиву» було ухвалено в липні минулого року. Тоді Сили спеціальних операцій ЗСУ законодавчо отримали повноваження визначати порядок організації Руху опору, а люди, залучені до нього, – соціальний захист. У лютому розпочалася нова фаза війни. Тобто фактично часу для того, щоб побудувати мережу партизанів і підпільників було обмаль?

Наші партизани різного віку, різних професій. Партизанщина історично в крові українців

– Ухвалили закон рік тому, а до того ще десь з рік опрацьовували. Було якесь внутрішнє відчуття, що потрібно поспішати з цим. Щойно отримали можливість працювати в правовому полі, то в найкоротші терміни довелося придумувати форми, методи, способи, як прискорити реалізацію цього.

Нині вважаю організацію Руху опору такою, що є на достатньому рівні.

– Саме слово «партизан» не здається вам якимось застарілим?

– А чом би ні? Кажемо «партизан» – і все стає зрозумілим. Вони у нас різного віку, різних професій. Партизанщина історично в крові українців. Тому дає потужний результат.

В офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ наводиться історія воїна Руху опору. До військової служби стосунку він не мав, на початку російсько-української війни в 2014 році був ще підлітком.

«Коли у минулі роки відбулося деяке послаблення вогню на сході України, знайомі хлопці почали підтягувати мене у воєнній тактиці, володінні зброєю. На той момент я не думав, що станеться повномасштабне вторгнення, але для себе деякі речі вирішив освоїти і знати», – розповідає сьогоднішній партизан.

Від 24 лютого він разом із товаришами входить до підрозділу Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. Згадує, що одним із перших вдало виконаних завдань було виявити та передати координати місцеперебування російської станції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Не зупинимося, поки не відіб’єм нашу землю до останнього клаптика», – каже партизан.