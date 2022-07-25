Президент замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться у тексті указу.

Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Генерал-майора Григорія Галагана Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України у серпні 2020 року.