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Президент замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Григорій Галаган став командувачем Сил спецоперацій Збройних сил України у серпні 2020 року. 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться у тексті указу.

Командувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)
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Командувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)

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Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Генерал-майора Григорія Галагана Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України у серпні 2020 року.

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