Президент замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться у тексті указу.
Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.
Генерал-майора Григорія Галагана Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України у серпні 2020 року.
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