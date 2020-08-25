Григорій Галаган став новим командувачем Сил спеціальних операцій – Офіс президента

Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України став генерал-майор Григорій Галаган. Офіс президента повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ 25 серпня.

Іншим указом з цієї посади був звільнений Ігор Луньов.

Зеленський вважає, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами. Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника», – наголосив президент.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.