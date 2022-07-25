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Зеленський повідомив про нову посаду Буданова і прокоментував зміну командувача ССО

«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення», – заявив президент у зверненні

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов призначений керівником Комітету з питань розвідки при президенті, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 липня.

«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при президентові України», – сказав голова держави.

За даними ЗМІ, досі цей комітет очолював перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко, якого Зеленський звільнив із посади 25 липня.

Крім того, Зеленський у зверненні прокоментував зміну командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ», – повідомив президент.

Укази про зміну командувача ССО опубліковані на сайті голови держави 25 липня.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження процесу оновлення силової вертикалі держави і заявив, що вирішується питання про звільнення 28 посадовців СБУ.

Екскомандувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)
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Екскомандувач ССО ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган – про підготовку партизанів і їхню роль в умовах окупації (відео)

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