Зеленський: оновлення силової вертикалі держави триває

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження процесу оновлення силової вертикалі держави.

«Сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ. Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення 19 липня.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової та усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.

Станом на 17 липня, за даними Володимира Зеленського, зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України, зазначив президент.

19 липня Верховна Рада підтримала подання президента щодо звільнення Івана Баканова з посади глави СБУ і Ірини Венедіктової – з посади генерального прокурора. Також 19 липня Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка, а також керівників управлінь СБУ у Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській областях.