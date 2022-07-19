Конкурсна комісія затвердила Клименка керівником САП

Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Комісія затвердила результати конкурсу щодо обрання керівництва САП.

На розгляд генеральному прокурору нададуть подання про призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП.

Відповідно до законодавства, кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника САП, подається на розгляд генерального прокурора.

Днями президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

У грудні минулого року комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Але після того комісія не могла затвердити результати конкурсу.