Зеленський звільнив заступника голови СБУ Горбенка

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський також звільнив низку регіональних керівників служби, зокрема керівників управлінь у Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській областях.

Зеленський 17 липня усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.

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