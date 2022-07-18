Зеленський призначив т.в.о голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов’язки голови СБУ.



Про це йдеться в указі президента № 504 від 18 липня.

Зеленський 17 липня усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.

39-річний Василь Малюк працює в органах держбезпеки з 2001 року. З січня 2020 року почав працювати в центральному управлінні СБУ на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.



У березні 2020 року його призначили першим заступником голови СБУ.