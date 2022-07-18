В Офісі президента пояснили, чому Зеленський усунув главу СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, з чим пов'язані рішення Володимира Зеленського щодо усунення від посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової.



«Зараз про звільнення цих посадовців не йдеться. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонили від посади, а голову СБУ тимчасово усунули від виконання обов'язків. Це пов'язано з тим, що президент… ми всі достатньо довго чекали більш конкретних радикальних результатів від керівників цих двох органів щодо очищення цих органів від колаборантів і зрадників. Втім, на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти цих людей. І задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються щодо і працівників СБУ, і прокурорів, президент ухвалив ці рішення… Та динаміка, з якою постійно виникають вороги держави у ключових правоохоронних органах змусила президента ухвалити такі тимчасові заходи», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, будуть проведені службової перевірки і розслідування, за їхніми результатами президент ухвалить рішення про звільнення чи не звільнення голови СБУ та генпрокурора.

«Питання можуть виникнути до них персонально (за результатами цих перевірок). Будь-які питання можуть виникнути до будь-кого. Це нормально», – додав він.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Крім того, Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року, Венедіктова стала генпрокуроркою у березні 2020-го.

Після публікації цих указів у вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що станом на 17 липня зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України, зазначив президент.