Зеленський висловився про усунення Баканова та Венедіктової та закликав призначити голів САП і НАБУ

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні озвучив своє рішення про усунення з посад голів СБУ та ОГП і закликав призначити очільників антикорупційних органів – САП та НАБУ.

«Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу», – сказав Зеленський.

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Перед тим, як озвучити інформацію про усунення з посад очільників СБУ та ОГП, Зеленський акцентував увагу на затриманні колишнього керівника Головного управління СБУ в Криму, додавши, що «відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах РФ – йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами».

Конкурсна комісія з обрання керівника САП із минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав більшість балів. Конкурс на голову Національного антикорупційного бюро після того, як у квітні сплив термін повноважень його першого очільника, ще не провели.