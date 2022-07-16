Експосадовця СБУ в Криму підозрюють у державній зраді – ДБР

Колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Криму підозрюють у державній зраді, повідомляє Державне бюро розслідувань 16 липня.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього співробітника Головного управління СБУ в АР Крим за підозрою у державній зраді. Обвинувальний акт направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

Бюро зазначає, що підозрюваний у 2014 році «зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога під час захоплення півострова окупантами».

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«Він вступив на військову службу до ФСБ РФ та діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, а також обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України. На новій «посаді» зрадник організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань», – додали в ДБР.

Підозрюваному, ім’я якого не називають, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Низка медіа також повідомили з посиланнями на свої джерела 16 липня про затримання ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Служба безпеки України не повідомляла про затримання публічно.