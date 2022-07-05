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Помічника народного депутата підозрюють у держзраді – СБУ

Ім’я підозрюваного, як і ім’я народного депутата, на якого він працював, СБУ не називає

Служба безпеки України 5 липня заявила про викриття помічника народного депутата на державній зраді.

За даними слідства, фігурант здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади на користь Росії.

«Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України», – повідомляє пресслужба СБУ.

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У відомстві стверджують, що підозрюваний щомісячно отримував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тисяч доларів. Він залучав особистих знайомих та використовував свій статус помічника члена парламенту для збору розвідувальних даних.

Офіс генерального прокурора згодом уточнив, що чоловіка завербували в 2014 році, у 2019-му він став помічником народного депутата і допомагав іноземній розвідці до лютого 2022-го.

Суд вже отримав матеріали справи і відправив фігуранта під арешт. Його ім’я, як і ім’я народного депутата, на якого він працював, СБУ не називає.

Служба безпеки України 1 липня повідомила про затримання в Києві чотирьох людей за підозрою в зборі даних і підривній діяльності на користь Росії.

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