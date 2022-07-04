Колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» повідомили про підозру в держзраді – ОГП

Колишнього командира підводного човна «Запоріжжя» Військово-морських сил Збройних сил України підозрюють у державній зраді, повідомляє Офіс генерального прокурора 4 липня.

«За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військовій Присязі на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України», – йдеться в заяві.

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Офіс генпрокурора додає, що колишньому офіцеру вже повідомили про підозру в дезертирстві в 2015 році. За даними правоохоронців, зараз він проходить військову службу на посаді заступникакомандира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України.

У травні 2022 року проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що підводний човен «Запоріжжя» стояв біля причалу в окупованому Севастополі. У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.