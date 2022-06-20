Колишньому меру Києва повідомили про підозру в заклику до змін державних кордонів України – ОГП

Колишнього міського голову Києва підозрюють у закликах до змін території та державного кордону України, повідомляє Офіс генерального прокурора 20 червня.

Експосадовцю повідомили про підозру за статтею 110 Кримінального кодексу України – публічні заклики та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

«За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», – йдеться в заяві.

Прокуратура посилається на дані судової лінгвістичної експертизи, за результатами якої публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

ОГП не називає імені колишнього мера, водночас подібні до зазначених публічні заяви робив Леонід Черновецький, який був мером Києва з 2006 по 2012 рік.