Директору російського пропагандистського каналу повідомлено про підозру – ОГП

Офіс генерального прокурора заявив, що російському пропагандисту та журналісту повідомлено про підозру у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

«За даними слідства, директор мовлення телеканалу RT, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між Росією та Україною із застосуванням насилля. Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності», – йдеться в повідомленні.

ОГП не вказує імені підозрюваного, однак відомо, що директором мовлення телеканалу RT є Антон Красовський. Нині він перебуває під санкціями Заходу.