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«Коригували ракетні удари і розвідували позиції ЗСУ». СБУ заявляє про затримання 19 російських агентів

«Затримані коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених», повідомляють у СБУ

У Службі безпеки України заявляють про нейтралізацію агентурної мережі ФСБ Росії – затримали 19 російських агентів.

Як повідомляє пресслужба відомства, співробітники спецслужби провели понад 30 обшуків у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.

«Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України», – йдеться у заяві.

За даними слідства, групою цих людей керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини, отримані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого «голови Криму» Аксьонова.

8 червня Служба безпеки України повідомила, що від 24 лютого співробітники спецслужби викрили понад 160 ворожих ДРГ, про підозру повідомили понад тисячі зловмисникам.

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