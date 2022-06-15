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Новини | Суспільство

Мера окупованого Вовчанська підозрюють у держзраді – ОГП

За даними Офісу генпрокурора, посадовець підтримав створення окупаційної адміністрації

Міського голову Вовчанська, Харківська область, підозрюють у державній зраді в умовах воєнного часу, повідомив Офіс генерального прокурора 15 червня.

За повідомленням, посадовцю повідомили про підозру заочно.

«За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та добровільно брав участь у її діяльності. 3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган», – повідомило відомство.

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Досудове розслідування у справі здійснює Управління Служби безпеки України на Харківщині.

Наразі, згідно із сайтом міської влади Вовчанська, його мером є Анатолій Степанець.

У квітні Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські військові організували концтабір на території одного із заводів у захопленому ними Вовчанську на Харківщині.

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