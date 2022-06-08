Венедіктова розповіла, скільки зараз розслідують проваджень про держзраду і колабораціонізм

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України уже порушено понад 2 тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Більше тисячі проваджень у нас зараз по держзраді. Більше тисячі проваджень по колабораційній діяльності. Що стосується держзради, то у нас більше 250 підозрюваних (з них, на жаль, 73 – правоохоронці). Вже є реальні вироки», – повідомила вона.

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За словами генеральної прокурорки, є також провадження щодо представників місцевої влади та самопроголошених посадовців.

«До відповідальності притягуються і депутати місцевих рад, і голови рад, і так звані голови військово-цивільних адміністрацій, які були самопроголошені. Під час війни цих щурів треба притягати найсуворіше», – прокоментувала Венедіктова.

7 червня Офіс генерального прокурора повідомив, що справу жителя Київщини, який «здавав» російській армії учасників української територіальної оборони, вже скеровано до суду.