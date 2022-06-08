ДБР веде розслідування щодо мера Святогірська, «який публічно підтримав окупантів»

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області, повідомляє пресслужба ДБР.

«Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ і державну владу України. На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України і державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври», – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Досудове слідство триває, додали в ДБР.

За даними Нацполіції, станом на 26 травня розпочали понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.