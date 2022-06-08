Мешканця Одещини засудили на 8 років за передачу бойовикам «ЛНР» інформації про ЗСУ

В Одесі 8 червня засудили на вісім років тюрми із конфіскацією майна мешканця Одещини, який передавав бойовикам незаконного угруповання «ЛНР» інформацію про кількість розміщення та переміщення військової техніки та бійців Збройних Сил України, про блокпости територіальної оборони та прикордонні загони. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Свою провину в сприянні діяльності терористичної організації чоловік визнав у повному обсязі, заявив про каяття та сприяв розкриттю злочину. Чоловіка затримали 17 березня, а до суду справа була передана 4 травня.

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У вироку, якій був винесений суддею Приморського районного суду Одеси Ігорем Івановим, говориться, що обвинувачений передав бойовикам інформацію про танки, військові вантажівки та реактивні системи залпового вогню. Його «куратора», бойовика з так званої «ЛНР» на прізвище Коваль, цікавило розташування блокпостів на Одещині, зокрема в районі Затоки. Саме в тому районі розташований міст через Білгород-Дністровський лиман, по якому російські війська завдали вже сім ракетних ударів.

«З метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», підрозділи якої також беруть участь у бойових діях проти України на стороні збройних формувань Росії, Віктор К., діючи умисно, отримав інформацію про розташування блокпосту підрозділів ЗСУ та ТРО на території Одеського та Біляївського районів про що повідомив Ковалю, у тому числі про чисельність особового складу», – заявив Іванов.

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Віктор К. на прохання Коваля також шукав мешканців Одеської області, які підтримували дії російського військового керівництва, та пропонував їм також співпрацювати із терористичним організаціями. Інформацію про терористам Віктор передавав через месенджер Telegram голосовими повідомленнями. Також чоловік був визнаний винним у придбанні та незаконному зберіганні гладкоствольної вогнепальної зброї та вибухової речовини типу гексоген.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього учасника незаконного угруповання «ДНР», який намагався влаштуватися на службу до лав десантно-штурмових військ Збройних сил України. Його підозрюють в участі в терористичній групі та незаконному збройному формуванні.