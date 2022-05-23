Житель Бахмута повідомляв російських військових про розміщення українських військових у місті – ОГП

Жителя Бахмута затримали за підозрою в державній зраді, повідомляє Офіс генерального прокурора 23 травня.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився допомагати російським військам у травні 2022 року.

«Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території міста Бахмута Донецької області», – повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Також, додають у відомстві, чоловік ставив позначки на електронних картах і повідомляв російські війська про влучання ракети в цивільні об’єкти.

Справу кваліфікують за статтею про держзраду в умовах воєнного стану, підозрюваного затримали без можливості внесення застави.