В Одесі лікаря, який вимагав від поранених військових купити собі ліки, звільнять – керівництво медзакладу

В медичному закладі Одеської області звільнять лікаря, який вимагав від поранених бійців Збройних Сил України придбати лікарства власним коштом та кричав на них. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода повідомила директор медичного закладу Алла Сверчкова.

«Зранку 4 червня нам повідомили, що до нас доставлять бійців із акубаротравмою, 3-4 людини.. Вся команда була в курсі, ми готували ліжка. Чергував лікар, який за основною спеціалізацією є невропатологом. Коли хлопці поступали, він дуже голосно почав із ними говорити, на підвищених тонах пояснювати, що вони не можуть їх лікувати так, як він вважає за необхідне, немає препаратів», – повідомила Сверчкова.

Лікар передав їм список ліків, які, за словами директора медзакладу, не входять до клінічного протоколу лікування поранених із цим діагнозом та яких немає в лікарні. Зазвичай лікар використовує саме ці ліки, пояснює Сверчкова, але їх немає у переліку медикаментів, які закуповують у воєнний час.

Черговий лікар спочатку отримав лише догану, але пізніше було ухвалено рішення про його звільнення.

«Знаючи про свою догану, він сьогодні прийшов до лікарні і почав питати, в чому взагалі проблема. Він так і не зрозумів, що сталося. Це абсолютно непрогнозовано, ніхто навіть гадки не мав, що можна в такому тоні спілкуватись із військовими та писати їм списки ліків», – говорить Сверчкова.

Про інцидент стало відомо завдяки розголосу в соціальних мережах. Одеська волонтерка Яна Тітаренко опублікувала фото списку ліків у фейсбуці.

«Лікар, який був на чергуванні сказав, що ліків немає і сунув хлопцям список, якій треба придбати. Контуженим, обгорілим, пораненим людям вночі дали папірець і послали в аптеку», – написала Тітаренко.

Самі військові, які поспілкувались із Радіо Свобода, кажуть, що були ображені як ставленням, так і криками лікаря. До одеської лікарні їх доправили майже одразу з передової – у військовому шпиталі ближче до фронту їхній стан лише стабілізували та відправили далі.

«Ображає, що в невеличкому населеному пункті, трохи більше села, нам лікар такі слова перед відправкою сказав, що дорослі чоловіки плакали, а тут ми зустріли таке ставлення», – говорить один з поранених. Інший уточнив, що вже після початку лікування ставлення стало значно краще – і з побутової, і з медичної точки зору.

Радіо Свобода не вказує імена поранених у зв'язку з їхнім проханням та з міркувань безпеки.