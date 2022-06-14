Прокуратура повідомила про підозру в держзраді меру Святогірська – ОГП

Мера Святогірська підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану, повідомив Офіс генерального прокурора України 14 червня.

За повідомленням, керівник Донецької обласної прокуратури повідомив йому про підозру заочно.

«За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї «руського миру». Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям ЗС РФ, які захопили мирне місто», – повідомляє ОГП.

Також міський голова окупованого міста, за даними слідства, погодився на пропозицію незаконного угруповання «ДНР» стати «головою» Святогірська. Цим, пояснюють у Офісі генпрокурора, він завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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«Нагадаємо, раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних Сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври», – додають у Офісі.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Правоохоронці не наводять імені підозрюваного. З відкритих джерел, йдеться про міського голову Святогірська Володимира Бандуру.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наступ на Святогірськ, що на Донеччині, 6 червня.

За даними генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, від початку широкомасштабної війни Росії проти України 24 лютого до 8 червня порушено понад 2 тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм.