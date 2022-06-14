ДБР повідомило про підозру в держзраді командиру корабля РФ «Адмірал Макаров»

Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру у держзраді командиру російського корабля «Адмірал Макаров», інформує 14 червня пресслужба ДБР.

«Співробітники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітанові 2-го рангу військової частини, що дислокувалася в АР Крим, а нині командиру російського фрегата «Адмірал Макаров», – йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, у 2014 році на той момент український військовий присягнув РФ і залишився в захопленій російськими військовими частині, відмовившись передислокуватися в Миколаївську область.

«Вінничанин присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у російському Чорноморському флоті», – повідомили українські слідчі.

У ДБР України зазначили, що підозрюваний «повернувся до України у 2022 році з окупантами».

«Корабель під його командуванням робив запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів і повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 15 років», – повідомили в українському відомстві.

У ДБР не називають імені та прізвища підозрюваного. За даними з відкритих джерел, йдеться про Григорія Бреєва. Його публічних коментарів щодо звинувачень немає.



За даними російських ЗМІ, ракетний фрегат «Адмірал Макаров» може стати флагманом Чорноморського флоту Росії після затоплення крейсера «Москва».