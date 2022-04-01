Війська РФ трьома ракетами з Криму обстріляли Одещину – ОВА

Російські війська ввечері п’ятниці здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі, повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу «Іскандер» з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі», – написав Марченко.

Разом з тим Оперативне командування «Південь» повідомило, що «​під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються».

Напередодні спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram заявив, що не виключений обстріл військами РФ Одеси, Одеської області та інших регіонів ракетами типу «Калібр». Він заявляв, що корабель «Адмірал Макаров» в окупованому Севастополі поповнив свій боєкомплект цими ракетами та «готовий до бою».