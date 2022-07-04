ОГП передав до суду справу українця, який допомагав армії РФ під час окупації Бучі

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо українця, який допомагав армії РФ під час окупації Бучі. Його звинувачують у державній зраді.

«Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання. Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування і подальшого знищення військовослужбовців Збройних сил України», – повідомляють в ОГП.

Окрім того, за даними Офісу генпрокурора, обвинувачений проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста, а також «здійснював психологічний і фізичний вплив на місцевих мешканців, щоб придушити можливий опір з їхнього боку військовослужбовцям збройних сил країни-агресора».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах і колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Станом на 4 червня на деокупованих територіях Київщини, за даними МВС, було ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів «розстріляних і закатованих російськими військами».