«Збирали геодані про ЗСУ»: СБУ затримала «глибоко законспірованих агентів» РФ на Миколаївщині

Служба безпеки України 4 липня заявила про знешкодження трьох «глибоко законспірованих російських агентів», які збирали розвіддані щодо діяльності ЗСУ у причорноморських районах. За повідомленням, їх затримали в Миколаївській області.

«Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів», – зазначають у СБУ.

Отримані дані вони, як додають у СБУ, передавали російському куратору через анонімні Телеграм-канали у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.

«Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Таким чином, вони намагались розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників», – повідомляє пресслужба відомства.

Наразі затриманим інкримінують:

поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України,

державну зраду,

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

1 липня Служба безпеки України повідомила про затримання в Києві чотирьох людей за підозрою в зборі даних і підривній діяльності на користь Росії. За даними Служби, вони входили до «розконсервованої» агентурної розвідки Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ).