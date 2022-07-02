СБУ заявляє про затримання директорки однієї зі шкіл Києва: «координувала діяльність ворожих агентів»

Служба безпеки України повідомляє 2 липня про виявлення і «нейтралізацію» російської агентури, яка «розвідувала оборонні позиції Збройних сил України і тероборони, а також передавала агресору» інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в тому числі проукраїнських діячів культури, медіа тощо) в Києві та в Київській області.

«Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери. Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду «міністра освіти» у лавах окупаційної адміністрації. Втім, співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора», – йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що матеріали провадження скерували до суду.

Якщо її провину доведуть, «зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення», додали у відомстві.

Напередодні СБУ повідомляла про затримання в Києві чотирьох людей за підозрою в зборі даних і підривній діяльності на користь Росії.

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