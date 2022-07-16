ДБР повідомило про арешт майна депутата Ковальова для передачі на користь держави

Суд арештував майно позафракційного народного депутата Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави, повідомляє в суботу Державне бюро розслідувань.

Зокрема, йдеться про арешт часток в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн, додали в ДБР.

«Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал», – уточнили у відомстві.

Напередодні стало відомом, що депутату Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в розшук.

ДБР у квітні відкрило кримінальне провадження щодо депутата, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна, додали в ДБР.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора «уряді Херсонської області».

«Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляції свідомістю», – розповіли у ДБР.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу». При цьому він все ще залишається народним депутатом.