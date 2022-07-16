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ДБР повідомило про арешт майна депутата Ковальова для передачі на користь держави

Олексій Ковальов після початку широкомасштабної війни поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області

Суд арештував майно позафракційного народного депутата Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави, повідомляє в суботу Державне бюро розслідувань.

Зокрема, йдеться про арешт часток в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн, додали в ДБР.

«Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал», – уточнили у відомстві.

Напередодні стало відомом, що депутату Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в розшук.

ДБР у квітні відкрило кримінальне провадження щодо депутата, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна, додали в ДБР.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора «уряді Херсонської області».

«Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляції свідомістю», – розповіли у ДБР.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу». При цьому він все ще залишається народним депутатом.

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