Депутату Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – ДБР

Позафракційному народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомило у Telegram Державне бюро розслідувань.

«За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук», – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що генеральний прокурор на підставі зібраних бюро доказів повідомила йому про підозру 6 липня 2022 року.

ДБР у квітні 2022 року відкрило кримінальне провадження щодо депутата, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора «уряді Херсонської області».

«Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляції свідомістю», – йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна, додали в ДБР.

Досудове розслідування триває.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

При цьому він все ще залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж, якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).