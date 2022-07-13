ДБР назвало «атакою» повідомлення про ймовірне знищення матеріалів важливих справ та відкрило провадження

Державне бюро розслідувань повідомило про відкриття кримінального провадження за «фактом втручання у роботу правоохоронного органу», назвавши «інформаційною атака проти ДБР» повідомлення про ймовірне знищення відомством матеріалів важливих кримінальних справ.

«Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу ДБР. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень. Оскільки такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, слідчі ДБР, за матеріалами Управління внутрішнього контролю, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця)», – йдеться в повідомленні.

ДБР переконує, що «всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі: щодо підписання «Харківських угод», розгону Майдану, «вугільна справа» та інші, розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни».

«На початку гарячої фази війни росії проти України ДБР, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги», – вказали у відомстві.

ДБР пише: «Звинувачення Бюро у нібито безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ – не відповідає дійсності. Мета таких повідомлень – дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність. Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції «діячів» та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію. Не створюйте хайп на війні», – йдеться в повідомленні.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у ефірі Радіо Свобода ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було», – зазначив Данілов у коментарі Радіо Свобода.

7 липня журналісти телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного торгнення Росії в Україну знищували важливі документи.

Джерела в одному з правоохоронних органів передали редакції телеканалу внутрішній документ, в якому детально описується, хто і як вирішив знищити секретні матеріали важливих кримінальних справ.

8 липня Офіс генерального прокурора України у відповідь на запит «Настоящего времени» зазначив, що «особливі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у зазначених кримінальних провадженнях не давалась згода на знищення цих матеріалів».