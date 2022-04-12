НАБУ: Ситник буде звільнений з посади 16 квітня – згідно з законом

Артем Ситник залишить посаду директора НАБУ 16 квітня – згідно з законом. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про те, що Ситника звільнили 12 квітня.

«Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», – наголосили у НАБУ.

Після цього, обов’язки очільника НАБУ до обрання нового директора, за повідомленням пресслуж, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

12 квітня народна депутатка з фракції «Слуга народу» Юлія Грішина заявила, що директор НАБУ Артем Ситник «звільнений з посади у зв’язку з закінченням терміну повноважень». На уточнення Радіо Свобода, чим саме є обґрунтована така її завчасна заява, парламентарка поки не відповіла.

Артем Ситник був призначений директором НАБУ 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. Однак, наприкінці серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним цей указ. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

27 жовтня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України. У відповідь НАБУ назвало рішення «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі».

27 листопада 2020 року у парламенті було зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Парламент не підтримав цей законопроєкт.

У жовтні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.