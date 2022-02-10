Ситник сподівається, що конкурс на нового директора НАБУ не буде таким, як у САП

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що конкурс з обрання нового директора НАБУ буде проведений чесно і прозоро, і що там не буде «речей», які спостерігаються на конкурсі з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Ситник заявив 10 лютого під час презентації результатів роботи відомства у ІІ півріччі 2021 року.

«Дуже хотілося б, щоб на конкурсі з обрання директора НАБУ, не було тих неприємних речей, які ми тривалий час спостерігаємо на конкурсі з відбору керівника антикорупційної прокуратури», – сказав керівник НАБУ.

Термін повноважень Ситника на посаді директора НАБУ завершується навесні цього року.

У жовтні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.

3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не змогла затвердити результати конкурсу.

Завершення процедури обрання нового керівника САП до грудня 2021 року передбачав меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом. Якнайшвидше обрання керівника САП обіцяв під час переговорів із президентом США Джо Байденом 1 вересня 2021 року у Вашингтоні глава української держави Володимир Зеленський.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва 19 січня закликав Україну до продовження реформ, зокрема, до завершення конкурсу щодо голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.