Конкурсна комісія знову не затвердила керівника САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не змогла затвердити результати конкурсу. Про це свідчить трансляція засідання, яке відбулося 3 лютого.

Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що на засіданні відсутні члени Андрій Гуджал, Олена Бусол та Євген Соболь. Гуджал повідомив про відрядження, Бусол відмовилася брати участь, а Соболь попередив про запізнення. Через це не вдалося зібрати кворум, засідання конкурсної комісії не відкрили.

Керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вказує, що затвердження керівника САП заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке блокує ухвалення остаточного рішення.

Завершення процедури обрання нового керівника САП до грудня 2021 року передбачав меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом. Якнайшвидше обрання керівника САП обіцяв під час переговорів із президентом США Джо Байденом 1 вересня 2021 року у Вашингтоні глава української держави Володимир Зеленський.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва 19 січня закликав Україну до продовження реформ, зокрема, до завершення конкурсу щодо голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.