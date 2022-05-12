Після НАБУ – в НАЗК: Ситник отримав нову посаду

Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили заступником керівника Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляють у НАЗК.

На новій посаді він відповідатиме за:

координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У разі відсутності чинного голови НАЗК Олександра Новікова на робочому місці Артем Ситник виконуватиме його обов’язки.

«Артем Ситник – людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду та парламенту», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Артем Ситник був призначений директором НАБУ 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.