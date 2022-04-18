Гізо Углава тимчасово очолив НАБУ

З 17 квітня 2022 року у зв’язку з припиненням повноважень директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава, повідомляє офіційний сайт бюро 18 квітня.

«Відповідно до закону України «Про НАБУ», у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник», – указано в повідомленні.

Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в місті Кутаїсі, Грузія, з 2015 року є громадянином України.

Трудову діяльність у системі прокуратури Грузії Гізо Углава почав у 1998 році, де працював до 7 листопада 2012 року. За цей час пройшов шлях від інтерна в обласній прокуратури Імереті до заступника головного прокурора Грузії.

До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.