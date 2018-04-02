​Холодницького може змінити Гізо Углава – Карпунцов

Шанси Назара Холодницького залишитись на посаді голови САП невеликі, а змінити його в цій ролі може перший заступник голови НАБУ Артема Ситника Гізо Углава – таку думку висловив народний депутат Валерій Карпунцов. Водночас парламентар припускає, що скандал навколо головного антикорупційного прокурора може зашкодити всій структурі антикорупційних органів. А експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов припускає, що генпрокурор Юрій Луценко може бути зацікавлений в тому, щоб отримати доступ до справ, які розслідує САП.

Хоча докази проти головного антикорупційного прокурора ще не досліджені, народний депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка» Валерій Карпунцов не вважає, що в Назара Холодницького є шанси зберегти крісло.

Юридично в нього є шанси позмагатися за відновлення в порушених правах

«Все робиться для того, щоб Холодницький пішов. Чи залишиться він на посаді, я думаю, що ні, хоча юридично в нього є шанси позмагатися за відновлення в порушених правах – як мінімум у праві на честь, гідність і ділову репутацію», – зазначає парламентар.

Із ним згоден і головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ»​ Олександр Лємєнов.

«Шанс залишитись на посаді вкрай низький – як статистична похибка під час соціологічних опитувань», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Лємєнов уточнює – кабінет Холодницького прослуховувала саме Генпрокуратура.

Прослушка була встановлена «департаментом Кононенка-Грановського»

«Прослушка була встановлена не НАБУ, як ми вже розуміємо, вона була встановлена так званим «департаментом Кононенка-Грановського» Генеральної прокуратури (департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури – ред.). НАБУ просто-напросто мала ці жучки», – каже він і додає, що для того, аби ідентифікувати склад злочину, необхідно провести експертизу всіх записів голосу Холодницького.

Валерій Карпунцов передбачає, що й міжнародне співтовариство швидше вимагатиме розв’язання конфлікту, ніж захищатиме Холодницького. Таким чином варто чекати нового конкурсу. За словами депутата, виконувати обов’язки голови САП тим часом буде генеральний прокурор.

Однак Олександр Лємєнов має інші дані.

У випадку відсутності очільника САП його повноваження виконує перший заступник або заступник

«Є положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яке передбачає, що у випадку відсутності очільника САП його повноваження виконує перший заступник або заступник. Нагадаю, що перший заступник присутній – це Максим Грищук. До речі, Максим Грищук під час виборів очільника САП набрав більше балів, ніж Назар Холодницький, але чомусь надали перевагу саме Назару Івановичу».

Однак громадський діяч визнає, що регламент ГПУ дозволяє генпрокурору наказом перебрати на себе функції голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак сподівається, що Луценко цього не робитиме.

Пряме втручання генпрокурора у процесуальне керівництво САП прямо заборонено

«Закон в тому числі передбачає (ми говорили про підзаконні акти, зараз про закон), що пряме втручання генпрокурора у процесуальне керівництво САП прямо заборонено. Тому, сподіваюсь, політичний розум переважить політичні забаганки», – зізнається він.

Втім, Лємєнов визнає, що мотивація очолити антикорупційну прокуратуру в Луценка є.

Луценко давно мріє засунути руки в розслідування Національного антикорупційного бюро

«Юрій Віталійович Луценко давно мріє засунути руки в розслідування Національного антикорупційного бюро, і допоки йому це не вдавалось. Якщо він зараз отримає прямі функції, які в свою чергу є в Холодницького, думаю, будуть непереливки, і в дійсності боротьба з корупцією навіть в тій маленькій мірі, яка здійснюється єдиним незалежним органом всього розслідування, НАБУ, зведеться нанівець».

Вони самі себе поїдять – Карпунцов

Член наглядової ради НАБУ Антон Марчук зазначає, що між САП та НАБУ конкуренції бути не може, адже це дві ланки однієї системи.

Якщо Холодницький виконував обов’язки, але не дотримувався закону, про яку ефективність може йти мова

«З моєї точки зору, ці органи можуть і мають бути ефективними, коли вони працюють разом у зв’язці, але для того, щоб працювати разом у зв’язці, потрібно, щоб кожен із співробітників і Антикорупційного бюро, і Антикорупційної прокуратури чітко виконували свої обов’язки і при цьому дотримувалися законів. Якщо Холодницький виконував свої обов’язки, але при цьому не дотримувався закону, то про яку ефективність може йти мова», – каже Марчук.

Валерій Карпунцов припускає, що скандал навколо САП може знищити всю вісь антикорупційних органів.

Тиждень тому руки потискали, а з моменту прес-конференції виходить розгромне інтерв’ю керівника НАБУ

«Не буде ані антикорупційного суду, ані НАБУ. Воно стане департаментом ДБР і на тому буде кінець. Вони самі себе поїдять цією метушнею. Вчора, тиждень тому руки потискали, а з моменту прес-конференції виходить розгромне інтерв’ю керівника НАБУ в «Дзеркалі тижня», де такі серйозні звинувачення лунають. Зрозуміло, що це не буде сприяти нормальній роботі», – міркує він.

Лємєнов припускає, що антикорупційну структуру можна буде відновити, проте уточнює: не за чинної влади. На його переконання, Юрій Луценко має політичні амбіції в уряді, однак Артем Ситник може зберегти свої позиції навіть в разі відставки Холодницького.

Політик, що очолює Генеральну прокуратуру, то не є добре взагалі для правової держави

«Луценко був, є і залишається політиком. І політик, що очолює Генеральну прокуратуру, то не є добре взагалі для правової держави. Стосовно Ситника – не думаю, що це якісь репутаційні втрати. Як сказав Артем Сергійович, ризик перебування на посаді Холодницького набагато вище від ризику всіх поточних проблем, які виникають після звільнення Холодницького», – нагадує громадський діяч.

Валерій Карпунцов прогнозує, що в разі відставки голови САП ця посада може дістатись першому заступнику голови НАБУ Гізо Углаві.

«В НАБУ головним є Гізо Углава – більше, ніж Артем Ситник, при всій повазі до Артема Сергійовича. В даному випадку такий тандем роботи, як «Углава-Ситник» на рівні САП і НАБУ, буде зрозумілий і логічний для тих донорів, які моніторять і підтримують цю ситуацію. Ну і тоді вже не буде жодних звинувачень стосовно того, що хтось блокує процесуальні дії», – сподівається народний депутат.

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