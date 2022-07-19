Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Чистки» в СБУ і новий керівник САП. Рада звільнила Баканова і Венедіктову. Що далі?

Обидва подання до парламенту вносив президент Володимир Зеленський, який раніше відсторонив обох від виконання обов’язків.

  • Водночас конкурсна комісія визначилася із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це – одна з вимог кандидатства України в ЄС. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Відбулося це з четвертої спроби. Тепер Офіс генпрокурора має перевірити та ухвалити кандидатуру керівника САП. І робити це, ймовірно, буде тимчасовий виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко.

Проте, на думку антикорупційних громадських діячів, зокрема керівника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна, враховуючи ймовірні зв’язки Симоненка і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, призначення керівника САП може бути ще затягнуте.

  • Що буде далі з антикорупційною інфраструктурою України та що означають «чистки» в СБУ, які розпочав Зеленський?

Про це і не тільки детальніше – в програмі «Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG