«Чистки» в СБУ і новий керівник САП. Рада звільнила Баканова і Венедіктову. Що далі?

Верховна Рада України проголосувала «за» звільнення голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Обидва подання до парламенту вносив президент Володимир Зеленський, який раніше відсторонив обох від виконання обов’язків.

Водночас конкурсна комісія визначилася із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це – одна з вимог кандидатства України в ЄС. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Відбулося це з четвертої спроби. Тепер Офіс генпрокурора має перевірити та ухвалити кандидатуру керівника САП. І робити це, ймовірно, буде тимчасовий виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко.

Проте, на думку антикорупційних громадських діячів, зокрема керівника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна, враховуючи ймовірні зв’язки Симоненка і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, призначення керівника САП може бути ще затягнуте.

Що буде далі з антикорупційною інфраструктурою України та що означають «чистки» в СБУ, які розпочав Зеленський?

Про це і не тільки детальніше – в програмі «Свобода LIVE на @Радіо Свобода.