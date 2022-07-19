Рада звільнила Баканова – депутат

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки України (СБУ), повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ.В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним», – написав він у телеграмі.

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Володимир Зеленський 17 липня усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Сьогодні Служба безпеки України опублікувала звернення Івана Баканова, у якому він заявив – «ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки». При цьому він визнав «прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.