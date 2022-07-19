СБУ опублікувала звернення Баканова, якого усунули з посади

Служба безпеки України опублікувала звернення Івана Баканова, якого днями президент України Володимир Зеленський усунув з посади.



«З першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека. СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки», – йдеться в зверненні Баканова, опублікованому в телеграмі.

Баканов у своєму зверненні визнає «прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо».

«Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами», – додав він.

Володимир Зеленський 17 липня усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.