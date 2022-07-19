Рада підтримала звільнення Венедіктової – депутати

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Рада підтримав звільнення Ірини Венедіктової як Генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було», – написав він у телеграмі.

За даними Железняка, подання підтримали 264 народні депутати

Також про звільнення Венедіктової повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. При цьому він зауважив, що Ірина Венедіктова залишається в команді.

«Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу», – додав Арахамія.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Наступного дня, 18 липня, в Офісі президента заявили, що про звільнення посадовиці наразі не йдеться, а рішення про це ухвалюватиметься за результатами службової перевірки.

Ірина Венедіктова очолює Офіс генпрокурора з березня 2020 року.

Відповідно до законодавства, генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади президентом України за згодою Верховної Ради.