Венедіктова утримується від коментарів щодо свого відсторонення до «врегулювання» ситуації

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що не коментуватиме наразі по суті ситуацію зі своїм відстороненням. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці 18 липня.

«Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з однієї простої причини – не час», – пояснила вона.

Відтак вона попросила не розповсюджувати будь-яких тверджень від її імені.

«Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар», – пообіцяла посадовиця.

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Венедіктова також заявила, що, якщо в парламенті буде зареєстрована постанова щодо її подальшого перебування на посаді, вона виступить зі звітом перед народними депутатами.

«Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», – підсумувала генеральна прокурорка.

Президент України Володимир Зеленський 17 липня підписав укази про усунення з посад генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.