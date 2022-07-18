В Офісі президента очікують «прогресу» у конкурсах на керівників САП і НАБУ

В Офісі президента хочуть побачити найближчим часом «прогрес» в роботі комісій з обрання керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Про це заявив заступник голови ОП Андрій Смирнов.

«Юридично ні від президента, ні від його Офісу не залежить ця фінальна крапка – це в руках конкурсної комісії. Вона має відкрити фінальне засідання і оголосити результати конкурсу на посаду голови САП», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Смирнов очікує, що після оголошення результатів конкурсу з обрання керівника САП «дуже швидко» розблокується питання щодо конкурсу на керівника НАБУ.

«Я думаю, що і пан Шмигаль, і конкурсна комісія з добору керівника САП вчора почули чіткий політичний месседж президента. Тому що довіра до цих процесів від міжнародних партнерів – це ключове. Маємо її зберегти. Найближчим часом ми дуже хотіли б відчути прогрес в обох питаннях», – додав заступник голови Офісу президента.

Конкурсна комісія з обрання керівника САП із минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав більшість балів. Чергове засідання конкурсної комісії заплановане на 19 липня.

Конкурс на голову Національного антикорупційного бюро після того, як у квітні сплив термін повноважень його першого очільника, ще не розпочали.