У Держдепі США відреагували на усунення від посад Баканова і Венедіктової

США відомо про усунення від посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової, але ці кадрові рішення не вплинуть на обмін інформацією між правоохоронними органами країн і розслідування. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.



«Що стосується новин, які ми чули з Києва, ми знаємо про них і продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією. Ми щодня контактуємо з українськими партнерами..Але ми покладаємося на установу, а не персоналії. Звичайно, були стосунки між генпрокурором і особами в цій будівлі та між відомствами. Але я впевнений, що особисті стосунки можна побудувати з майбутнім генеральним прокурором. Ми сподіваємося, що інформація, якою ми ділимося з нашими українськими партнерами, допоможе їм побудувати аргументи для притягнення до відповідальності тих, хто ймовірно вчинив воєнні злочини та інші звірства», – сказав представник Держдепартаменту.



«Справа в тому, що підзвітність і те, що корисно з точки зору побудови цих справ, часто не є особливо чутливими. І дуже багато інформації, багато з того, що ми регулярно передаємо до Генеральної прокуратури, є інформацією з відкритих джерел. У нас є стосунки з українськими колегами щодо обміну розвідданими. Тобто ми продовжуємо це робити. Це важливий елемент допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, намагаючись допомогти їм захиститися», – додав він.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Крім того, Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».