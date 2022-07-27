Росія втратила понад 40 тисяч своїх військових у масштабній війні проти України – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 40 070 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 липня.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули близько 200 російських солдатів, найбільших втрат армія Росії зазнала на Криворізькому напрямку.

Крім того, у повномасштабній війні проти України Росія, за даними Генштабу, втратила:

1738 танків (один знищений за останню добу)

3971 бойову броньовану машину (+12)

883 артилерійські системи (+3)

258 РСЗВ

117 засобів ППО

222 літаки

190 гелікоптерів (+1)

726 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2847 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+12)

75 одиниць спеціальної техніки.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.