На Миколаївщині військові збили російський дрон-камікадзе – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові збили російський ударний безпілотний літальний апарат «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області, повідомляє у фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ.

«Максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км», – йдеться в повідомленні.

Безпілотник збили військовослужбовці повітряного командування «Південь».

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 722 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Москва про свої втрати не повідомляє.