На війні в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів – британська розвідка

На війні в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів, йдеться у новому звіті британської розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

У звіті вказано, що «погана робота збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлась РФ».

За даними британської розвідки, з лютого 2022 року через неефективність збройних сил РФ було звільнено 6 командирів російської армії. Зокрема, у травні з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко, а генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018 року – не брав участі у святкуванні дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня, і, найімовірніше, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Генерал Олександр Дворніков був відсторонений від командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Генадія Жидка.

«Ці звільнення посилюються не менш ніж 10 вбитими на полі бою в Україні російськими генералами», – йдеться у звіті британської розвідки.

У повідомленні вказано, що «питання злагодженості командування, ймовірно, «посилює тактичні та оперативні проблеми Росії».

У війні проти України Росія лише за минулу добу втратила близько 300 своїх військових (із загального числа у приблизно 42 200), повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.



Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.