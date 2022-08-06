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Британська розвідка очікує найближчим часом початку нової фази війни в Україні

Росія стягує свої сили на південь України. Фото ілюстративне

У британській розвідці вважають, що війна Росії проти України швидко увійде в нову фазу, Росія стягує свої сили на південь України.

«Війна Росії проти України швидко увійде в нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро», – повідомляє у твіттері Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, російські війська «майже напевно» скупчуються на півдні в очікуванні контрнаступу України або готуючись до можливого штурму.

«Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують відходити від українського Донбасу та прямують на південний захід», – йдеться у повідомленні.

Також є дані про техніку, яка рухалася з тимчасово окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Крім того, у британські розвідці повідомляють, що російські батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті в Криму – вони, ймовірно, будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області.

Також передислоковуються БТГ зі складу Східного угруповання військ, ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Водночас українські сили все частіше атакують на півдні України мости, склади боєприпасів і залізничне сполучення, зокрема, стратегічно важливу залізничну гілку, яка з’єднує Херсон з окупованим Росією Кримом.

«Майже напевно (ЗСУ – ред.) використовують комбінацію ефектів блокування, пошкодження, руйнування, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнювати матеріально-технічні запаси», – вважають у британській розвідці.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. 1 серпня у пресцентрі сил охорони та оборони «Півдня» повідомляли, що за останні тижні на півдні України ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ.

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