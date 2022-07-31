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Гуменюк: на півдні України за останні тижні ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ

За словами Наталії Гуменюк, за останні тижні українські війська завдали «досить потужних» вогневих уражень по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях

На півдні України за останні тижні ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

«Використання цих систем (систем С-300 – ред.)свідчить про те, що ворогу не вистачає боєприпасів, оскільки наші вогневі ураження по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях досить потужні були минулі два-три тижні. Близько 15 складів тільки в нашій операційній зоні було знищено», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.

28 липня британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У розвідці звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем.

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