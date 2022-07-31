ЗСУ готові до «будь-якої нової активності» військ РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ЗСУ готові до «будь-якої нової активності» військ РФ.



«Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни – збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та Запорізьку область, але це їм там не допоможе. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді наших військових і розвідників – ЗСУ готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів», – сказав він у відеозверненні.

У Генштабі 31 липня повідомили про переміщення окремих підрозділів військ РФ зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Раніше цього тижня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що на Херсонському напрямку почався «дуже потужний» рух військ РФ, противник стягує додаткові сили.